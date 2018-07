Seleção brasileira fará amistosos contra França e Alemanha no ano que vem

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta terça-feira que o Brasil fará amistosos contra França e Alemanha no ano que vem. O jogo contra os franceses será em 9 de fevereiro em Paris, no Stade de France, palco da decisão da Copa do Mundo de 1998 entre as duas seleções, e a partida contra os alemães em 10 de agosto em Stuttgart.

O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, também confirmou um confronto em 19 de dezembro contra a Argentina, em La Plata, pela Copa Rocca. Antes disso, no dia 17 de novembro, as duas seleções irão se enfrentar em um amistoso internacional marcado para Doha, no Catar.

Desde o fim da Copa do Mundo da África do Sul, a seleção brasileira fez três amistoso e ganhou todos, sob o comando de Mano Menezes. As vítimas foram Estados Unidos, Irã e Ucrânia.

Observação. Mano está na Europa para observar alguns jogadores brasileiros. Nesta terça, ele acompanhou na Espanha a vitória do Real Madrid sobre o Milan por 2 a 0, pela Liga dos Campeões. Nesta quarta, ele acompanha na Itália o confronto entre Inter de Milão e Tottenham, pelo mesmo torneio.

O treinador da seleção brasileira ainda negou que tenha dito que pretende convocar Ronaldinho Gaúcho para os próximos amistosos. "Não falei sobre algum jogador específico. O motivo de minha viagem foi acompanhar as partidas, observar o trabalho dos jogadores brasileiros e mostrar a todos o que está sendo feito na seleção brasileira. Somente isso."