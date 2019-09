Seleção brasileira fará amistosos contra Senegal e Nigéria em outubro

A CBF confirmou nesta segunda-feira que a seleção brasileira fará amistosos contra Senegal e Nigéria, respectivamente nos dias 10 e 13 de outubro, em dois confrontos que serão realizados no estádio Nacional de Cingapura, arena reinaugurada em 2014 e que tem capacidade para receber 55 mil torcedores.

Essa será a primeira vez na história que o Brasil vai encarar os senegaleses em um amistoso com a sua seleção principal. E o time de cima do País só mediu forças com os nigerianos em uma única ocasião, em 2003, quando superou os adversários em Abuja, capital da nação africana, por 3 a 0, com gols de Gil, Luis Fabiano e Adriano.

Estes dois próximos amistosos começarão às 9 horas (de Brasília), em Cingapura, e a CBF também confirmou nesta segunda que o técnico Tite convocará os jogadores para estes compromissos nesta sexta-feira, a partir das 10h30.

Rival do Brasil no próximo dia 10 de outubro, o Senegal ocupa hoje a 20ª posição no ranking da Fifa, enquanto a Nigéria está na 33ª colocação na listagem da entidade. Os senegaleses foram vice-campeões da última Copa Africana de Nações, encerrada em julho, e os nigerianos terminaram a competição em terceiro lugar.

"Escolhemos duas das melhores seleções africanas por serem enfrentamentos de alto nível e contra uma escola que a seleção brasileira teve poucos encontros nos últimos anos. Era um desejo da comissão técnica, por isso fomos atrás destes adversários", afirmou Juninho Paulista, coordenador de seleções da CBF, ao justificar a escolha destes próximos rivais.

#SeleçãoBrasileira vai enfrentar Senegal e Nigéria em outubro, no mesmo estádio em que venceu o Japão em 2014. Saiba todos os detalhes das partidas >> https://t.co/t6TymcFt3Q pic.twitter.com/p0AeJzd6t0 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 16, 2019

Por meio do seu site oficial, a entidade nacional destacou também que estes oponentes estão enquadrados no desejo do presidente Rogério Caboclo e da comissão liderada por Tite de encarar rivais que hoje figurem no Top 50 do ranking da Fifa.

Sob o comando do treinador, o Brasil enfrentou apenas uma equipe africana até hoje. Em novembro de 2018, com gol de Richarlison, bateu Camarões por 1 a 0 em amistoso realizado em Milton Keynes, na Inglaterra, onde a seleção encerrou a sua temporada passada.

Esta será ainda a segunda vez que os brasileiros jogarão no reformado estádio de Cingapura. Em outubro de 2014, também em um amistoso, bateram o Japão por 4 a 0, com quatro gols de Neymar, em uma partida acompanhada por cerca de 51 mil pessoas.

OUTRAS CONVOCAÇÕES

Também na manhã desta sexta-feira ocorrerá a divulgação de outras duas listas de atletas chamados para equipes nacionais do País. André Jardine definirá os nomes que defenderão a seleção olímpica em amistosos contra Venezuela e Japão, respectivamente nos dias 10 e 14 de outubro, em Recife. O primeiro jogo será às 21h30, no estádio dos Aflitos. Quatro dias depois, a olímpica entra em campo às 18 horas, na Arena Pernambuco.

E outra seleção que será convocada nesta sexta é a sub-17, que se prepara para o Mundial da categoria, que começará no próximo mês e ocorrerá no Brasil. O técnico Guilherme Dalla Dea divulgará a última lista de convocados antes do início da competição, que terá como sedes as cidades de Brasília, Goiânia e Cariacica (ES).