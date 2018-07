Seleção brasileira fará treino aberto para 20 mil pessoas em Goiânia

TERESÓPOLIS - Os treinamentos da seleção brasileira para a Copa do Mundo na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), estão sendo realizados sem a presença de público, mas os torcedores de Goiânia vão ter um contato mais direto com os jogadores na próxima semana, na véspera do amistoso contra o Panamá, marcado para acontecer na terça-feira, no Estádio Serra Dourada.

Uma reunião realizada na sede da Federação Goiana de Futebol (FGF) definiu que o treinamento da seleção na próxima segunda-feira, na capital de Goiás, será aberto ao público. A atividade, marcada para começar às 16 horas, poderá contar com a presença de até 20 mil pessoas, que vão entrar no estádio de forma gratuita.

Os detalhes sobre a troca dos ingressos para o treinamento, como data e horários, ainda não foram revelados, mas já é certo que os portões do Serra Dourada serão abertos às 13 horas na próxima segunda-feira, assim como no dia seguinte, quando as seleções de Brasil e Panamá vão se enfrentar a partir das 16 horas.

O Juizado da Infância e Juventude já determinou que a entrada de menores de 16 anos no treinamento só será permitida com acompanhamento dos pais ou responsáveis e a apresentação de documentos de identificação.

A reunião, que teve a presença de representantes da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Tribunal de Justiça, Juizado da Infância e Juventude, Ministério Público, Secretaria Municipal de Trânsito, Agência Goiana de Transportes e Obras, da CBF e da FGF, também definiu que será permitida a entrada de bandeiras e faixas no Serra Dourada, desde que não contenham materiais de torcidas organizadas ou hastes contundentes.

O amistoso com o Panamá será o primeiro da seleção brasileira nesta reta final de preparação para a Copa do Mundo. Depois, a equipe de Felipão vai encarar a Sérvia em 6 de junho, no Morumbi, em São Paulo. A estreia no Mundial será no dia 12, diante da Croácia, também na capital paulista, mas na Arena Corinthians.