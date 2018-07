Seleção brasileira faz novo treino coletivo sem gols

No segundo treino coletivo da seleção brasileira na preparação para a Copa, novamente não saiu gol. Assim como já tinha acontecido no dia anterior, titulares e reservas ficaram no 0 a 0 nesta segunda-feira. Dessa vez, porém, Dunga fez diversas paralisações nos cerca de 30 minutos de trabalho para ensaiar as jogadas de bola parada e a marcação sob pressão.

No começo do treino desta segunda-feira, no campo da Hoerskool Randburg, Dunga fez um trabalho destinado ao ataque, com os volantes acionando os laterais para cruzamentos na área. Depois, no coletivo, ele repetiu a escalação titular, com Júlio César; Maicon, Lúcio, Juan e Michel Bastos; Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano e Kaká; Robinho e Luís Fabiano.

Na parte inicial do coletivo, Dunga posicionou o time titular para fazer marcação sob pressão, na saída de bola do adversário, e repetiu a jogada diversas vezes. Depois, deixou a bola rolar livremente, só paralisando o treino nas jogadas de bola parada, tanto nas faltas quanto nos escanteios - Elano e Michel Bastos foram sempre os encarregados de cobrar.

O aproveitamento ofensivo, no entanto, foi ruim. Não saiu gol nem mesmo nas repetições das faltas e escanteios. No final, com uma falta de Daniel Alves em Kaká, Dunga encerrou o treino. Para mostrar que não há desentendimentos no grupo, Kaká abraçou Daniel Alves e, brincando, abraçou também Felipe Melo, acabando com a suposta polêmica entre eles.

Durante o coletivo, Kaká teve uma nova atuação apagada, assim como aconteceu no dia anterior. Dunga e Jorginho chegaram a incentivá-lo a buscar as jogadas dentro de campo, mas ele pouco conseguiu fazer no treino. Afinal, ainda está fora de ritmo, depois de ficar muito tempo sem jogar por causa da contusão muscular que sofreu na coxa esquerda.

Para os jogadores brasileiros, o fraco aproveitamento ofensivo é causado pela falta de adaptação à bola oficial da Copa, que tem sido muito criticada por todos. Além disso, o gramado do campo de treinamento do Brasil em Johannesburgo não está em condições ideais, com muitos buracos. Mas o fato é que os gols ainda não saíram nos coletivos da seleção.