Seleção brasileira faz primeiro treino com bola na Granja Comary

TERESÓPOLIS - Com 40 minutos de atraso em relação ao horário programado, a seleção brasileira começou às 10h10 da manhã desta quarta-feira, seu primeiro treino com bola na Granja Comary, na preparação para a Copa do Mundo. Com a temperatura baixa, os jogadores fizeram a parte inicial do aquecimento na sala de ginástica antes de descer para o campo principal da concentração.

O treino teve início com uma chuva fina e com a neblina circundando a Granja, mas concentrada no alto da montanha. Após 15 minutos de aquecimento em campo, o técnico Luiz Felipe Scolari dividiu os jogadores em três grupos, ou três times com sete atletas - um integrante da comissão técnica completou um deles - para um treino técnico em campo reduzido. Era permitido dar no máximo dois toques na bola.

O objetivo é aprimorar o toque de bola, os passes e os reflexos. Os goleiros não participam deste treino. Eles fizeram trabalho separadamente ainda antes de o restante do grupo ir a campo. Nos dois primeiros dias na Granja, os jogadores passaram por avaliação médica e exercícios musculares na academia. A partir de agora, os treinos com bola serão mais intensificados. Nesta tarde, será realizado novo treinamento em Teresopolis.

Nessa primeira fase de preparação, a seleção permanece na cidade da região serrana do Estado do Rio até domingo à noite, quando embarca para Goiânia, local do amistoso de terça com o Panamá. Logo depois, a seleção enfrenta a Sérvia, no Morumbi.