Seleção brasileira faz primeiro treino com todo o elenco em Miami

A seleção brasileira enfim está completa em Miami. Os últimos jogadores a desembarcar nos Estados Unidos foram o atacante Richarlison e o meia Lucas Paquetá, que integraram o segundo treino do time de Tite em solo americano, nesta terça-feira, em preparação para os amistosos com a Colômbia e o Peru.

Richarlison, do Everton chegou na madrugada desta terça, enquanto o jogador do Milan desembarcou no período da tarde. Juntamente com o restante do grupo, eles participaram da atividade em campo na Trinity Palmer School.

Com o grupo completo, Tite orientou treino tático em campo reduzido, com dois times se enfrentando em exercícios de ataque contra defesa. O treinador exigiu marcação e pressão na saída de bola durante a atividade.

Richarlison, o volante Casemiro e o lateral-direito Fagner não participaram de toda a atividade. Correram ao redor do gramado na companhia do preparador físico Ricardo Rosa de forma a evitar maior desgaste, após entrarem em campo no fim de semana passado por seus clubes.

O time nacional voltará aos trabalhos nesta quarta, na Universidade Barry, em horário não divulgado pela CBF. A seleção entrará em campo na sexta, às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar a Colômbia no Hard Rock Stadium.