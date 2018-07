Seleção brasileira faz treino sem santistas e Douglas Costa

A seleção brasileira fez nesta segunda-feira o primeiro treinamento na Granja Comary visando as partidas contra o Uruguai e Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa de 2018. A atividade, que contou com apenas 12 jogadores teve um grupo de torcedoras gritando por alguns minutos o nome de Neymar, mesmo o jogador do Barcelona não estando no treino. Ele chegará apenas à noite.

Dos jogadores que já se apresentaram, apenas Douglas Costa, Lucas Lima e Ricardo Oliveira não foram para o gramado. Eles ficaram na academia, fazendo recondicionamento físico, já que atuaram no final de semana. Douglas jogou no sábado, pelo Bayern de Munique, enquanto Ricardo Oliveira e Lucas Lima atuaram no empate sem gols do Santos com o Rio Claro.

Já Filipe Luis, Miranda, Gil, Luiz Gustavo, Willian, Renato Augusto, Oscar, além dos goleiros Alisson e Marcelo Grohe treinaram normalmente no gramado durante atividade que foi dividida em três partes. Sob os olhares de Dunga, primeiro os jogadores participaram de um treino de dois toques na metade do campo, onde tinham que atacar em dois golzinhos.

Depois, fizeram um treino tático com dois goleiros. Um time, de colete azul, era formado por Fernandinho, Oscar e Willian. O sem colete teve Filipe Luis, Gil e Renato Augusto e Miranda jogava para os dois times, vestindo um colete branco. Dunga chegou a fazer algumas modificações nos times e a atividade teve como destaque os rápidos toques e finalizações para o gol. E por fim, os atletas treinaram cruzamentos e cabeceios.

Os demais jogadores devem chegar até a manhã desta terça-feira. Diego Alves, Danilo, Daniel Alves e Fernandinho se apresentam ainda na noite desta segunda-feira. Na terça é a vez de Marquinhos, David Luiz, Alex Sandro, Philippe Coutinho, Hulk e Jonas completarem a lista.

A seleção volta aos treinos na tarde desta terça-feira, às 15h30, na Granja Comary.