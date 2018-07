Seleção brasileira fechará o ano em 10º no ranking da Fifa

ZURIQUE - Depois de conhecer os seus primeiros adversários na Copa do Mundo de 2014, o Brasil fechará 2013 na décima posição do ranking da Fifa. O País se manteve na mesma colocação do mês passado e a listagem atualizada pela entidade nesta quinta-feira também confirmou a Espanha permanecendo tranquila na liderança, com 1.507 pontos, enquanto a Alemanha segue no segundo lugar, com 1.318.

Nenhuma mudança de posições ocorreu no Top 10 em relação ao mês passado, sendo que a única novidade do Top 20 foi a entrada da Bósnia-Herzegovina, que estará no Mundial que será realizado no Brasil e saltou do 21º para a 19º posto do ranking. O país ultrapassou França e México, agora respectivamente em 20º e 21º lugares.

O pequeno número de alterações de colocações no ranking da Fifa já era esperado, pois para esta atualização de dezembro foram levados em conta a disputa de apenas 30 jogos. Ao total no ano, 918 partidas foram consideradas, sendo a maioria delas (415) amistosos e mais de um terço (347) confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.

Atual campeã do mundo, a Espanha terminou pela sexta vez consecutiva um ano na ponta do ranking, confirmando o seu domínio no Top 10. Atrás da vice-líder Alemanha, Argentina, Colômbia, Portugal, Uruguai, Itália, Suíça, Holanda e Brasil, nesta ordem, fecham o grupo dos dez mais bem colocados.

Já a Ucrânia, que amargou uma dura eliminação diante da França na repescagem das Eliminatórias da Copa de 2014, teve como consolo o fato de que foi a seleção que mais evoluiu neste ano no ranking da Fifa. Com nove vitórias, dois empates e só uma derrota, o país somou 312 pontos desde dezembro de 2012, subindo 29 posições até terminar 2013 em 18º lugar. Os Estados Unidos, hoje no 14º posto da listagem, também conseguiram grande ascensão ao longo do ano ao somar 237 pontos no período. O mesmo vale para a modesta Armênia, 35ª colocada após ganhar mais 259 pontos em relação ao que tinha no final de 2012.

A primeira atualização do ranking da Fifa em 2014 ocorrerá no dia 16 de janeiro, quando poucas novidades em relação a dezembro serão apresentadas na listagem da entidade.

Confira os 20 mais bem colocados do ranking da Fifa:

1) Espanha, 1.507 pontos

2) Alemanha, 1.318

3) Argentina, 1.251

4) Colômbia, 1.200

5) Portugal, 1.172

6) Uruguai, 1.132

7) Itália, 1.120

8) Suíça, 1.113

9) Holanda, 1.106

10) Brasil, 1.102

11) Bélgica, 1.098

12) Grécia, 1.055

13) Inglaterra, 1.041

14) Estados Unidos, 1.019

15) Chile, 1.014

16) Croácia, 971

17) Costa do Marfim, 918

18) Ucrânia, 907

19) Bósnia-Herzegovina, 899

20) França, 893