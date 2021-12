Seleção brasileira feminina fecha ano em sétimo lugar no ranking da Fifa

A seleção brasileira feminina fechou o ano em sétimo lugar (1.976,9 pontos) no ranking da Fifa, divulgado, nesta sexta-feira. Os Estados Unidos, atuais campeões mundiais, ficaram na primeira colocação (2.109,1), seguido por Suécia (2.079.1) - medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio - e Alemanha (2.070.3).

Na última relação da temporada, entre as dez primeiras colocadas, França (2.034,4), em quarto, e Espanha (1.959,2), em nono, foram as únicas a subir uma posição. A Holanda (2.022,0) caiu da quarta para quinta colocação, enquanto a Coreia do Norte (1.940,0) saiu de nono para o décimo lugar.

A seleção canadense (2.007,2), medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, quando eliminou o Brasil da técnica Pia Sundhag nas quartas de final, aparece em sexto, e a Inglaterra (1.974,3), em oitavo, completando as dez primeiras seleções.

Entre os primeiros 50 países classificados, a Suíça (1.832,7) foi a que subiu mais posições, ao sair de 20º para o 17º lugar, ultrapassando Bélgica, China e Coreia do Sul. Já a Ucrânia (1.640,0) foi a seleção que perdeu mais posições, ao cair de 31 para 35.