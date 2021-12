Seleção feminina de futebol inicia 2022 com duelo com a Holanda em fevereiro; veja confrontos

A seleção brasileira feminina é uma das convidadas do Torneio Internacional da França e já sabe os horários e locais dos jogos da competição. O torneio terá a presença das anfitriãs e também de Holanda e Finlândia. A disputa será o primeiro compromisso da equipe comandada pela treinadora sueca Pia Sundhage na temporada 2022, na Data Fifa de fevereiro, entre os dias 12 e 23.

A estreia da seleção feminina será diante da Holanda, às 14 horas (de Brasília), no dia 16. Na segunda rodada, a equipe brasileira terá a França pela frente, no dia 19, às 17h10. E fecha a participação na competição no dia 22 diante da Finlândia, às 14 horas. O Brasil mandará todas as partidas em Caen.

A competição servirá como preparação para a disputa da Copa América Feminina de 2022, marcada para o mês de junho, na Colômbia. O torneio continental é também classificatório para as disputas do Mundial de 2023, que será realizado em conjunto por Austrália e Nova Zelândia, e para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Sob o comando de Pia Sundhage, o Brasil enfrentará a França pela segunda vez. Na primeira oportunidade, justamente no Torneio Internacional da França, a equipe perdeu por 1 a 0. Diante da Holanda, será o terceiro encontro. O histórico é marcado pelo equilíbrio, já que o primeiro jogo foi também nesta competição, com empate sem gol, e o mais recente foi nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, com placar de 3 a 3. A Finlândia será a novidade entre os adversários sob o comando da sueca.

Com a seleção feminina, Pia Sundhage soma 29 jogos, com 18 vitórias, oito empates e três derrotas. Fechando a temporada 2021, a equipe brasileira foi campeã do Torneio Internacional de Manaus, no Amazonas, ao vencer as seleções do Chile, Venezuela e Índia.