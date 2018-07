Seleção brasileira já está em Buenos Aires para pegar a Argentina

A seleção brasileira já está em Buenos Aires para a partida desta quinta-feira contra a Argentina pelas Eliminatórias da Copa. Os jogadores chegaram à capital argentina no início da noite desta quarta-feira depois de realizar os treinamentos pela manhã no CT do Corinthians. O jogo, válido pela terceira rodada, será realizado no Monumental de Nuñez, estádio do River Plate, às 22 horas desta quinta.

"Para nós, é importante o retorno dele, que ele possa contribuir com os demais jogadores e que possa fazer um bom jogo pela seleção", disse Dunga em entrevista coletiva em São Paulo.

O treino no Itaquerão foi fechado à imprensa. O treinador permitiu que a imprensa acompanhasse apenas os 15 minutos finais da atividade. Dunga não revelou o time, mas deve mexer pouco na seleção.