Seleção brasileira já tem observação 'total' de 16 adversários da Copa

RIO - A comissão técnica da seleção brasileira já tem informações detalhadas de 16 times que vão disputar a Copa do Mundo, ampliando o escopo de observações para além dos rivais da primeira fase e dos potenciais adversários das oitavas de final, afirmou nesta segunda-feira o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira.

As 16 seleções representam os três adversários do Brasil na primeira fase - Croácia, México e Camarões -, os possíveis rivais nas oitavas - Espanha, Chile, Holanda e Austrália - e outros times que poderão entrar no caminho do Brasil a partir das quartas de final.

"Dezesseis equipes já estão totalmente observadas e scouteadas", disse Parreira, referindo-se aos "scouts" (estatísticas) dos adversários, em entrevita coletiva no centro de treinamento da Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

As informações obtidas pela seleção brasileira vêm de um programa de computador de uma empresa inglesa, além dos relatórios compilados pelos "espiões" Alexandre Gallo e Roque Junior, ambos ex-jogadores.

"Temos informações para mais à frente. Não podemos nos restringir ao nosso grupo", acrescentou Parreira, no primeiro dia da preparação do Brasil para a Copa do Mundo. A seleção brasileira estreia na competição no dia 12 de junho contra a Croácia, em São Paulo.

Parreira reiterou a confiança na seleção brasileira e destacou mais uma vez o favoritismo do time jogando uma Copa do Mundo em casa. "Chegou a seleção campeã", disse Parreira sobre a apresentação dos jogadores brasileiros. "Confiamos nesses jogadores. Temos a zaga mais cara do mundo. Temos um timaço. Somos favoritos sim, temos obrigação de ganhar, mas não basta ser favorito, tem que ter seriedade e ganhar dentro de campo", acrescentou.