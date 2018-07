Seleção brasileira muda planos e vai fazer menos treinos no fim de semana

TERESÓPOLIS - O departamento de comunicação da CBF comunicou nesta sexta-feira que a comissão técnica da seleção brasileira optou por mudar a programação de treinos dos dois próximos dias. Ao contrário do que estava definido, a equipe treinará somente em um período, sempre no horário da manhã neste sábado e domingo.

No sábado, o treinamento da equipe será apenas às 10h30 - anteriormente, os trabalhos estavam previstos para as 9h30 e 15h30. Para essa atividade, há a expectativa de que o técnico Luiz Felipe Scolari comande o primeiro coletivo na preparação da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

Já no domingo, a única atividade do dia vai ser realizada a partir das 10 horas, diferentemente da programação inicial, que previa treinos às 9h30 e 15h30. O trabalho é o último da seleção brasileira em Teresópolis antes da viagem para Goiânia, onde vai enfrentar o Panamá, na terça-feira, no primeiro amistoso de preparação para a Copa do Mundo.

No Serra Dourada, a equipe fará um treinamento na segunda-feira, aberto para 20 mil pessoas, na véspera do jogo, um dos dois que a equipe disputará antes da estreia na Copa do Mundo, no dia 12 de junho, diante da Croácia, no Itaquerão, em São Paulo.

Ainda nesta sexta-feira, a equipe realiza mais um treinamento na Granja Comary, a partir das 15h30, após trabalhar no período da manhã em finalizações e em simulações de ataque contra defesa.