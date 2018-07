Seleção brasileira pega o Japão e projeta futuro

Depois de nove dias de treinamentos e um jogo contra o fraquíssimo Iraque, a seleção brasileira conclui hoje um raro período de testes com um amistoso contra o Japão e já projetando o futuro. Mas se o objetivo de Mano Menezes era usar a partida para colocar em prova seu sistema de grande movimentação contra uma equipe um pouco mais forte, terá de se contentar em improvisar jogadores em diferentes posições diante de contusões, o que sacrifica, em parte, os planos do treinador.

Até a convocação para a Copa das Confederações, Mano terá apenas mais cinco amistosos para entrosar o time. O jogo contra o Japão, que seria um bom teste para essa preparação, se transformou em partida de alto risco. Mano terá pela frente um adversário motivado e com moral, depois de bater a França em Paris.

De outro lado, terá de optar por testar o esquema com jogadores improvisados. Como o próprio Mano declarou há poucos dias, vencer um amistoso não seria notícia no País. Mas a derrota sim. Principalmente diante de uma seleção que jamais bateu o Brasil com o time principal.

Os laterais Marcelo, Daniel Alves e Alex Sandro já estavam fora, além de Leandro Damião. Ontem, foi a vez de Ramires acordar com sinusite e é dúvida para o jogo. Mano admite que tentará fazer as mudanças que não afetem tanto seu esquema que tenta implementar na seleção. Sem laterais, o treinador deve escalar Adriano pela direita e o zagueiro Castán, em sua primeira convocação, pela esquerda. Outra opção seria usar Thiago Neves.

"Estamos muito tristes de perder o Marcelo. Ele vinha fazendo bons jogos. A improvisação incomoda mais e para esse jogo perderemos bastante", disse Mano.

As mudanças não param por aí. Durante a semana, testou Ramires e Paulinho, apoiando Oscar e Kaká, num esquema mais ofensivo. O sistema funcionou contra o Iraque. Mas o problema é que não foi testado contra uma equipe que de fato ofereceria resistência.

Mano insiste que colocar Sandro no lugar de Ramires não significaria uma mudança tática. Mas admite que o perfil do meio campo sofreria. "É importante a possibilidade de contar com Ramires para ver o que foi circunstancial e o que seria duradouro para levar adiante", disse. "Estamos fazendo esse posicionamento e eu preciso ver isso contra um adversário de qualidade mais forte", completou.

Jogo duro. Pelo que viu do amistoso contra a França, Mano está convencido de que a vitória não será fácil. "Surpresas já não existem nesse nível de seleções", disse. "Teremos um jogo difícil pela frente e teremos que fazer um jogo muito bom para continuar vencendo", declarou.

Entre os jogadores, a avaliação é a mesma, partida de alto risco. "Conheço quase todos os jogadores do Japão", disse Hulk, que já atuou no país asiático. "Todos vão nos causar problemas. A seleção é muito boa e é uma das que vêm evoluindo a cada ano. A prova disso é a quantidade de jogadores que eles têm na Europa", disse - 14 dos 23 convocados atuam hoje na Europa.

Para Mano, o grande avanço dos japoneses é a maturidade da equipe. "Os principais jogadores do Japão já jogam fora do país, nas ligas mais importantes, e isso reflete como evolução, maturidade, tranquilidade para jogar contra qualquer jogador do mundo sem sentir", declarou. Kagawa, de fato, conclamou ontem os japoneses a não entrar em campo como uma equipe inferior ao Brasil. "Vamos jogar de igual para igual", disse.

Em pleno dia de trabalho, o estádio de Wroclaw não lotará. Os poloneses estão mais interessados no jogo da noite, justamente entre Polônia e Inglaterra.