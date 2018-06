Seleção brasileira põe favoritismo à prova no Mundial de futebol de 5

No dia 17 de junho, às 15h, o Brasil vai parar para acompanhar a estreia de Neymar e companhia na Copa do Mundo da Rússia, contra a Suíça. Há, porém, uma outra seleção brasileira de futebol muito mais favorita que, se tudo der certo, jogará neste mesmo dia pelo título mundial.

Atual bicampeão do mundo e dono de quatro taças das seis disputadas até hoje, o selecionado canarinho de futebol de 5, esporte praticado por atletas deficientes visuais, inicia sua caminhada rumo ao penta contra a seleção de Mali, hoje, em Madri, na Espanha, carregando favoritismo bem superior ao do time dirigido por Tite.

Na realidade, tropeçar é um verbo raro para o Brasil na modalidade dos deficientes visuais, que jogam com vendas nos olhos e são guiados pelos som de um guizo dentro da bola. Além das quatro Copas no currículo já citadas, essa equipe conquistou todas as edições de Paralimpíadas disputadas até hoje (Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016) e todos os Jogos Parapan-Americanos já realizados (Rio-2007, Guadalajara-2011 e Toronto-2015).

Ao todo, acumula 128 vitórias em 178 jogos oficiais (quase 80% de aproveitamento) desde 1997, ano do primeiro torneio de ponta do qual participou, a Copa América, no Paraguai. Foram 31 troféus erguidos de lá para cá. No tempo normal, sem contar decisões por pênaltis, o Brasil saiu de campo derrotado em apenas 12 ocasiões. Atualmente, defende uma invencibilidade de 58 partidas.

Números que impõem respeito e fazem os próprios brasileiros se declararem favoritos. “Poucos países têm a mesma estrutura que a nossa. Além disso, temos jogadores talentosos em todos os setores. Também pesa a experiência, a rodagem, é um grupo que já teve o gostinho de ser campeão, brigar por títulos. E sabe jogar competição”, diz o treinador Fábio Vasconcelos, que assumiu o comando da seleção em 2013, após quase dez anos como goleiro do time.

Há, porém, armadilhas para quem almeja se manter no topo. Uma delas é superar as retrancas que os adversários costumam montar quando se deparam com os brasileiros, superiores tecnicamente à maioria dos oponentes. Foi assim, por exemplo, que a Argentina segurou o 0 a 0 na final da Copa América de 2017, realizada no Chile, e venceu nos pênaltis.

O vice interrompeu uma sequência incrível de 24 títulos iniciada depois da segunda colocação no Mundial de 2006, em Buenos Aires, quando o time canarinho perdeu a final também para os “hermanos”, por 1 a 0.

Sim, a exemplo do futebol tradicional, nossa maior rival na modalidade para cegos é a Argentina. Não à toa, foi quem impôs a última derrota brasileira no tempo normal: 2 a 1, em maio de 2013.

“A derrota faz parte. Muita gente fala que o Brasil é imbatível, mas isso não existe. Tanto que muitos resultados de campeonatos que a gente ganhou foram por placares apertados”, destaca Vasconcelos.

O Mundial em Madri contará com 16 participantes divididos em quatro grupos. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final. O Brasil enfrentará Mali, Costa Rica e Inglaterra. Além do troféu, o título mundial garante vaga direta para os Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020.

MELHORES DO MUNDO