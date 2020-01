Seleção brasileira pré-olímpica vira um grande balcão de negócios

A seleção brasileira que disputa o Pré-Olímpico na Colômbia virou um grande balcão de negócios. Até agora, três jogadores trocaram de clube durante o torneio, em transações que ultrapassaram os R$ 250 milhões. Nos próximos dias, a expectativa é de que mais quatro atletas sejam vendidos. As principais janelas de transferências da Europa terminam entre sexta-feira e domingo.

Reinier, ex-Flamengo, foi o primeiro a ser negociado e puxou a fila. No último dia 20, a venda para o Real Madrid foi sacramentada logo depois de o jovem ter completado 18 anos. O negócio rendeu ao Flamengo 30 milhões de euros (R$ 136 milhões) por 80% dos direitos do jogador.

No dia seguinte, o Grêmio confirmou a contratação de Caio Henrique, que estava no Fluminense no último Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo foi emprestado por uma temporada pelo Atlético de Madrid.

Na última quarta-feira foi a vez de o Lyon acertar a contratação do volante Bruno Guimarães, ex-Athletico Paranaense, por cinco temporadas. O jogador passou por exames médicos e posou para fotos com a camisa do clube ao lado de Juninho Pernambucano, diretor do clube francês. A imagem do encontro foi publicada por Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon. O clube francês pagará 25 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões) ao Athletico-PR por 80% dos direitos econômicos do volante.

Nos próximos dias, podem selar suas transferências nomes como Pedrinho (Corinthians), Antony (São Paulo), Matheus Cunha (Red Bull Leipzig) e Robson Bambu (Athletico-PR).

Pedrinho está na mira do Benfica, de Portugal. O jogador tem contrato com o Corinthians até o fim de 2023 e a multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 227 milhões). A proposta do Benfica, no entanto, é metade do valor dessa rescisão. A diretoria corintiana deve dar retorno aos portugueses até sexta-feira. O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos de Pedrinho

Já atacante Matheus Cunha pode trocar o Red Bull Leipzig pelo Hertha Berlin, ambos da Alemanha. O negócio pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 92,9 milhões na cotação de quarta-feira).

O Ajax, da Holanda, fez nova investida em Antony, do São Paulo. O clube está interessado no jogador desde o ano passado e agora está disposto a tirá-lo do Morumbi.

A seleção brasileira sub-23 está classificada para o quadrangular final do Pré-Olímpico. O time soma nove pontos e ocupa a liderança do Grupo B. A seleção voltará a campo na sexta-feira, contra o Paraguai, pela última rodada da fase de grupos. O técnico André Jardine deve poupar titulares pensando nos confrontos decisivos do quadrangular final. Apenas duas seleções vão para os Jogos de Tóquio.