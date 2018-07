Seleção brasileira recebe visita de campeões mundiais A seleção brasileira recebeu na manhã desta terça-feira a visita de cinco campeões mundiais. Pepe (vitorioso em 1958 e 1962), Edu (1970), Félix (1970), Márcio Santos (1994) e Cafu (1994 e 2002) compareceram ao CT do Caju, onde a equipe de Dunga se prepara para a Copa do Mundo da África do Sul, e conversaram com os jogadores e membros da comissão técnica.