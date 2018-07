Seleção brasileira registra chegada a Brasília

A seleção brasileira chegou em Brasília na noite desse sábado para a partida da próxima segunda, contra Camarões, e os jogadores registraram mais uma viagem no Instagram.

Neymar, Jô, Oscar e companhia aparecem nas imagens postadas no perfil da CBF durante o trajeto. Na chegada a Capital Federal, cerca de 600 pessoas esperavam pelos jogadores na porta do hotel, por volta das 23hs.

Ainda neste domingo a equipe faz o reconhecimento do gramado no Estádio Mané Garrincha. A partida decisiva para o Brasil está marcada para segunda-feira, às 17h, e já conta com todos os 68 mil ingressos vendidos.