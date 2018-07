Seleção brasileira se apresenta com apenas 12 jogadores

A seleção brasileira chegou na manhã desta segunda-feira à Granja Comary, em Teresópolis, para dar início à preparação visando os jogos contra Uruguai e Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Apenas 12 jogadores se apresentaram até o momento. Neymar é um dos ausentes.

Já estão concentrados o goleiro Alisson, os zagueiros Miranda e Gil, o lateral-esquerdo Filipe Luis, o volante Luiz Gustavo, os meias Renato Augusto, Lucas Lima, Oscar, Douglas Costa e Willian e o atacante Ricardo Oliveira. Está prevista a chegada do goleiro Marcelo Grohe no período da tarde e ele participará do treinamento, marcado para às 15h30.

Quanto a Neymar, o atacante do Barcelona chegará no Rio de Janeiro no fim da tarde e deve se apresentar na Granja Comary na noite desta segunda-feira, junto com Diego Alves, Danilo, Daniel Alves e Fernandinho.

Na terça pela manhã, o restante da seleção chega. Casos de Marquinhos, David Luiz, Alex Sandro, Philippe Coutinho, Jonas e Hulk. A programação prevê que o time fique na Granja até quinta de manhã, quando viajará para Recife e às 19h30 fará o reconhecimento do gramado da Arena Pernambuco.

Com o elenco reduzido, a tendência é que o técnico Dunga faça uma atividade leve no treino desta segunda-feira, marcado para acontecer às 15h30.