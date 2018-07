Seleção brasileira se apresenta motivada para amistoso na Suíça

BASILEIA - Quarenta dias depois da conquista da Copa das Confederações, a seleção brasileira volta a se encontrar. Nesta segunda-feira, jogadores começaram a desembarcar na Basileia para a preparação para o jogo de quarta-feira contra a Suíça. Com oito jogos até a Copa do Mundo em 2014, os jogadores sabem que precisam aproveitar cada oportunidade para garantir seu lugar no time.

"O importante é aproveitar cada um desses jogos para garantir o entrosamento e para nos conhecer cada vez melhor", disse Oscar. "O importante é aproveitar cada uma dessas oportunidades que nos são dadas até 2014", afirmou o meia do Chelsea.

O volante Paulinho, agora jogador do Tottenham, adotou o mesmo discurso. "Vamos aproveitar cada oportunidade que nos for dada. É muito importante pensar nesse reencontro", disse.

David Luiz, um dos destaques da Copa das Confederações, aponta para o excelente clima que o grupo vive hoje. "Viemos com o oxigênio puro, de alegria e felicidade. Estamos muito felizes e criando muito mais identidade vencedora. Esse é o melhor ambiente que vivi no futebol", declarou.

Mas ele admite que o jogo contra a Suíça não será dos mais fáceis. "Vai ser um jogo muito difícil, com jogadores que já começaram o campeonato. Com as pernas mais fresquinhas. Vai ser ainda mais difícil para nós", disse David Luiz.

"É um adversário que toda vez que joga em casa, na maioria dos jogos, dominou. Já vi jogos contra a Argentina", afirmou. A Suíça é líder em seu grupo nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, com apenas um gol sofrido em seis jogos.