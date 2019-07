Seleção brasileira se aproxima de completar a marca de um ano invicta

Os próximos dias podem trazer feitos importantes para o currículo do técnico Tite no comando da seleção brasileira. Além de nesta terça-feira a equipe enfrentar a Argentina, em Belo Horizonte, e decidir vaga na final da Copa América, o elenco pode completar uma marca relevante para o trabalho do treinador, ao atingir a sequência de um ano inteiro ser perder uma partida sequer.

A derrota mais recente foi a eliminação diante da Bélgica, nas quartas de final da última Copa do Mundo, na Rússia, pelo placar de 2 a 1, em 6 de julho de 2018. Depois disso a equipe de Tite entrou em campo em 14 ocasiões, com vitórias e três empates, um deles no amistoso contra o Panamá e outros dois pela Copa América, diante de Venezuela, na fase de grupos, e Paraguai, nas quartas de final.

Em 40 jogos no comando da seleção, Tite só perdeu para a Bélgica e para a Argentina, em um amistoso realizado um ano antes, na Austrália, em junho de 2017. O treinador está no cargo desde junho de 2016 e tem no Mineirão o objetivo de levar a seleção brasileira de volta à final da Copa América depois de 12 anos. A última presença do time em uma final do torneio foi em 2007, na Venezuela, diante da própria Argentina.

Para chegar à marca de um ano sem perder, o Brasil precisa não ser derrotado pela Argentina ou no tempo normal ou na prorrogação. Em caso de empate e derrota nos pênaltis, a equipe continuaria invicta, mas precisaria jogar a disputa do terceiro lugar, sábado, em São Paulo, e também não perder. Na outra semifinal da Copa América estão Peru e Chile, que se enfrentam na quarta, em Porto Alegre.

Enquanto o Brasil ostenta uma série estável de resultados, a Argentina tem sofrido com a irregularidade. A equipe sonha na terça-feira em ganhar três partidas seguidas pela primeira vez depois de três anos. Nesta Copa América o time de Lionel Messi bateu Catar e Venezuela por 2 a 0 e sonha agora em ampliar a sequência. A última vez em que conseguiu essa série foi durante a Copa América Centenário, em 2016.

Jogos do Brasil depois da Copa de 2018

Brasil 2x0 Estados Unidos

Brasil 5x0 El Salvador

Brasil 2x0 Arábia Saudita

Brasil 1x0 Argentina

Brasil 1x0 Uruguai

Brasil 1x0 Camarões

Brasil 1x1 Panamá

Brasil 3x1 República Checa

Brasil 2x0 Catar

Brasil 7x0 Honduras

Brasil 3x0 Bolívia

Brasil 0x0 Venezuela

Brasil 5x0 Peru

Brasil 0x0 Paraguai