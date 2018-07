Seleção brasileira mantém 6ª colocação ranking da Fifa

Com poucas mudanças, a Fifa anunciou nesta quinta-feira a atualização do seu ranking masculino. A seleção brasileira segue na sexta colocação, enquanto a Bélgica continua na liderança em uma lista que contou com apenas uma mudança entre as 25 primeiras colocadas. Mesmo sem entrar em campo neste ano, caso da maioria das seleções, a Itália subiu para a 14ª colocação, desbancando a Holanda para o 15º posto. As demais posições do Top 25 seguiram inalteradas.

O Brasil, que jogará pela primeira vez em 2016 no final do mês, ocupa o sexto posto, atrás da líder Bélgica e de Argentina, Espanha, Alemanha e Chile. Depois da seleção brasileira vem Portugal, Colômbia, Inglaterra e Áustria no Top 10. Entre os destaques do ranking estão Venezuela e Armênia. A seleção sul-americana ganhou seis posições na lista, alcançando o 75º posto, após vencer a Costa Rica em amistoso disputado em fevereiro. A Armênia subiu um pouco mais. Ganhou sete colocações, figurando agora em 116º. Israel, Casaquistão e Guiana também subiram seis posições.

Depois de duas atualizações de poucas mudanças, o ranking da Fifa deve sofrer maiores alterações na próximo lançamento. A nova lista será divulgada no dia 7 de abril, após jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 em diferentes confederações.

CONFIRA OS 20 PRIMEIROS DA FIFA

1º - Bélgica, 1.506 pontos

2º - Argentina, 1.457

3º - Espanha, 1.374

4º - Alemanha, 1.355

5º - Chile, 1.307

6º - Brasil, 1.254

7º - Portugal, 1.234

8º - Colômbia, 1.215

9º - Inglaterra, 1.112

10º - Áustria, 1.095

11º - Uruguai, 1.082

12º - Suíça, 1.070

13º - Equador, 1.039

14º - Itália, 999

15º - Holanda, 997

16º - Romênia, 990

17º - País de Gales, 984

18º - Croácia, 965

19º - Hungria, 951

20º - Turquia, 943