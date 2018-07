Seleção Brasileira sobe um posto e assume nono lugar no ranking da Fifa

ZURIQUE - O ranking da Fifa foi atualizado nesta quinta-feira e trouxe várias mudanças em seu Top 10. Uma delas envolveu o Brasil, que subiu um posto em relação ao mês passado e assumiu a nona posição. Com 1.125 pontos, o País ultrapassou a Holanda, agora décima colocada, com 1.122. Já as três primeiras posições seguiram inalteradas, com a Espanha permanecendo na liderança, a Alemanha se mantendo como vice-líder e a Argentina sustentando o terceiro lugar.

A seleção brasileira teve esta ligeira evolução na listagem da entidade que controla o futebol mundial mesmo ainda sem ter disputado uma partida neste ano, enquanto os holandeses caíram uma posição depois de terem empatado por 0 a 0 em amistoso contra a Colômbia.

Os colombianos, por sinal, desceram da quarta para a quinta colocação e foram ultrapassados por Portugal, que galgou um posto e agora figura no quarto lugar. Assim, a seleção de Cristiano Ronaldo ficou próxima de atingir a sua melhor posição da história do ranking da Fifa, no qual chegou a ficar em terceiro no geral em outubro de 2012.

Mas quem mais subiu no Top 10 nesta quinta-feira foi a Suíça, uma das cabeças de chave da Copa do Mundo de 2014, que saltou da oitava para a sexta colocação, ultrapassando Uruguai e Itália, agora respectivamente no sétimo e oitavo lugares.

Quarenta e dois jogos foram levados em conta para atualização do ranking de fevereiro, que também trouxe mudanças importantes na segunda metade do seu Top 20. Outra gigante do futebol mundial, a Inglaterra caiu duas posições, passou a figurar em 15º lugar e foi ultrapassada por Estados Unidos e Chile, agora respectivos 13º e 14º colocados.

Rival do Brasil na estreia da Copa de 2014, a Croácia se manteve em 16º no geral, assim como o México, outro adversário brasileiro na primeira fase do Mundial, sustentou a 21ª posição. Já Camarões, que pegará o time de Felipão na rodada final do Grupo A da competição, saltou quatro postos e agora está em 46º lugar.

A próxima atualização do ranking da Fifa acontecerá em 13 de março, quando será levado em conta o amistoso que a seleção brasileira fará contra a África do Sul, oito dias antes, em Johannesburgo, onde o time nacional disputará seu último jogo antes da convocação para a Copa do Mundo, marcada para acontecer em 7 de maio.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1) Espanha, 1.506 pontos

2) Alemanha, 1.314

3) Argentina, 1.255

4) Portugal, 1.219

5) Colômbia, 1.211

6) Suíça, 1.159

7) Uruguai, 1.157

8) Itália, 1.135

9) Brasil, 1.125

10) Holanda, 1.122

11) Bélgica, 1.117

12) Grécia, 1.084

13) Estados Unidos, 1.044

14) Chile, 1.038

15) Inglaterra, 1.032

16) Croácia, 966

17) Bósnia e Herzegovina, 919

18) Ucrânia, 917

18) França, 917

20) Dinamarca, 907