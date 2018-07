Seleção brasileira sub-17 goleia Estados Unidos e fatura título

A base da seleção brasileira faturou mais um título na noite desta terça-feira. A equipe sub-17, comandada pelo técnico Caio Zanardi, levantou o troféu do Torneio Nike Friendlies, quadrangular que contava também com os Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, em solo norte-americano.

A conquista foi garantida com a goleada sobre os anfitriões, pelo placar de 4 a 1, em Manatee County. Os destaques da vitória brasileira foram Evander e Andrey, autores de dois gols cada. Com o triunfo, a seleção venceu o torneio pela primeira vez e devolveu a derrota - e o mesmo placar - sofrida para o mesmo time americano em 2013.

O triunfo coletivo foi acompanhado dos destaques individuais da seleção. O time levou todos os prêmios disponíveis. Zanardi foi eleito o melhor treinador do torneio amistoso, enquanto Bruno foi escolhido o melhor goleiro. O meia Matheus Pereira foi considerado o melhor jogador da competição e Evander ficou com a artilharia, com quatro gols em três jogos.

A conquista nos Estados Unidos encerrou uma sequência de 22 dias de concentração do time sub-17. Neste período, a equipe disputou seis partidas, três delas em outro quadrangular amistoso, disputado no Chile, também vencido pelos brasileiros. Com estas competições amistosas, a seleção sub-17 já projeta o Mundial do próximo ano, a ser disputado no Chile, em outubro.