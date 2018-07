Seleção brasileira sub-18 é campeã na Espanha

Este foi o segundo título consecutivo de Ney Franco à frente da seleção - antes ele faturou o Sul-Americano Sub-20 - e o terceiro da base no ano, se considerado ainda o Sul-Americano Sub-17, vencido pelo time comandado por Emerson Ávila.

"Estou muito satisfeito por ver que o trabalho que estou realizando na coordenação das categorias de base está rendendo títulos para o Brasil. Isso prova a grande capacidade que o Brasil tem de revelar jogadores a cada competição. O grupo que esteve comigo em Barcelona tem muita qualidade e aumenta minhas opções para futuras convocações, inclusive para a do Mundial Sub-20. Tenho certeza de que estaremos com um grupo muito forte nesse próximo desafio", declarou Ney Franco, que embarca na terça para conhecer os estádios colombianos que receberão o Mundial.

Os nomes mais badalados desta seleção sub-18, porém, ficaram apenas na reserva. É o caso por exemplo de Felipe Anderson e Tiago Alves, mais novas joias da base santista, e de Wellington Silva, agora no Levante, revelado pelo Fluminense.

Do Flamengo, Muralha foi titular, mas Lorran ficou com opção de banco. Reserva da zaga no Sul-Americano Sub-20, Romário, do Inter, foi o dono da lateral-esquerda nesta seleção sub-18, que foi campeã neste domingo com: César, Gil (Roger), Bressan, Rodrigo Frauches e Romário; Muralha, Felipe e Dudu; Tiago (Lorran), Kelvin (Fábio Gama) e Sebá.