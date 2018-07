Seleção brasileira sub-20 convoca Dudu, do Coritiba

TERESÓPOLIS - O técnico Ney Franco anunciou nesta segunda-feira a convocação do meia-atacante Dudu, do Coritiba, para a seleção brasileira sub-20, que disputará o Campeonato Sul-Americano entre os dias 16 de janeiro e 12 de fevereiro.

Embora boa parte da delegação já tenha se apresentado nesta segunda-feira e seguido para a Granja Comary, em Teresópolis, onde fica o centro de treinamento da seleção, Ney Franco surpreendeu ao anunciar a convocação do meia-atacante de 18 anos. "Ele é um bom jogador e foi um dos destaques na campanha do Coritiba de volta à Série A", avaliou o treinador.

Dudu se apresenta nesta terça-feira na Granja Comary e ajudará nos treinos da seleção. Dos 25 jogadores inicialmente convocados, cinco ainda não estão com a equipe sub-20.

O meia João Pedro, do Palermo, chega apenas na sexta-feira. Já o atacante Neymar, do Santos, o zagueiro Juan e o meia Oscar, ambos do Internacional, se apresentam apenas no dia 26 de dezembro. E em recuperação de contusão, o meia-atacante Philippe Coutinho, da Inter de Milão, se junta ao grupo em 3 de janeiro.