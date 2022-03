Ramon Menezes convoca seleção sub-20 pela 1ª vez com destaque para jogadores de Fla e Athletico-PR

Um dia após ser oficializado como novo treinador da seleção brasileira sub-20, Ramon Menezes anunciou nesta terça-feira sua primeira lista de convocados. Flamengo e Athletico-PR dominaram a relação, com três jogadores cada. O Vasco, em que Ramon atuou como jogador e técnico, emplacou dois atletas.

O Flamengo terá o goleiro Kauã, o meia Matheus França e o Werton, enquanto o Athletico vai ceder o goleiro Mycael e os meias Juninho e Jader. Já o Vasco teve convocados os meias Andrey e Marlon Gomes. Todos nasceram entre 2003 e 2004.

Eles e os demais compõem uma lista de 23 convocados para um período de preparação e amistosos na Bahia, no fim deste mês, entre os dias 21 e 29. Todas as atividades vão acontecer no estádio Manoel Barradas, o Barradão.

O primeiro amistoso está marcado para o dia 23, contra o Canaã Esporte Clube. Três dias depois, o adversário será o Bahia. O encerramento do período terá um amistoso com o Vitória, time onde Ramon atuou como jogador, no dia 29.

Os treinos e os amistosos fazem parte da preparação da seleção sub-20 para o Sul-Americano, marcado para o início do próximo ano.

Confira a lista dos jogadores convocados: