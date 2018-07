Seleção brasileira sub-20 é derrotada pela Escócia no Torneio de Toulon

A seleção brasileira sub-20 foi derrotada neste sábado no Torneio de Toulon, na França, uma das mais tradicionais competições de categorias de base do futebol mundial. No Stade Parsemain, em Fos-sur-Mer, a equipe não repetiu o bom desempenho da estreia e perdeu para a Escócia por 1 a 0.

Como havia vencido a Indonésia na estreia, também por 1 a 0, o resultado manteve a seleção brasileira com três pontos, empatada com a Escócia. O Grupo C é liderado pela República Checa, que superou os indonésios neste sábado e chegou aos seis pontos.

Embora a competição seja sub-20, a equipe brasileira é formada por jogadores de 17 e 18 anos. A CBF fez essa opção para preparar os atletas ao Sul-Americano Sub-20 de 2019, que será disputado no Chile e servirá como Pré-Olímpico para os Jogos de Tóquio, em 2020.

Mas, se na estreia os jovens brasileiros conseguiram encarar uma equipe mais experiente, o resultado foi diferente neste sábado. Forte fisicamente e apostando na ligação direta, a seleção escocesa abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Burke recebeu lançamento e cruzou para Greg Taylor finalizar de esquerda, no alto, com precisão.

O Brasil até tentou reagir na etapa final e criou algumas boas oportunidades, especialmente com Kazu e Fabrício Oya, mas pecou nas finalizações e conheceu sua primeira derrota na competição.

A seleção brasileira sub-20 encerra sua participação na primeira fase na terça-feira, contra a República Checa, às 14h30 (de Brasília), no Stade Jules Ladoumègue, em Vitrolles.

Os outros oito participantes da competição, que estão divididos em duas chaves, são França, Inglaterra, Cuba, Angola, País de Gales, Costa do Marfim, Japão e Bahrein. O primeiro colocado de cada grupo e o melhor terceiro avança às semifinais.