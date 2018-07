Seleção brasileira sub-20 goleia em jogo-treino

Na primeira parte da atividade, o treinador escalou a seleção com: Gabriel; Danilo, Bruno Uvini, Romário e Alex Sandro; Casimiro, Alan Patrick, Zé Eduardo e Lucas; Henrique e William. Ainda buscando o entrosamento, a equipe fez 3 a 0, com gols de Lucas, Zé Eduardo e Henrique.

No segundo tempo, Ney Franco mudou dez jogadores e só manteve Alex Sandro entre os titulares. A equipe foi escalada com: Aleksander; Rafael Galhardo, Alan, Saimon e Gabriel Silva; Fernando, João Pedro, Alex Sandro e Dudu; Diego Mauricio e Lucas Gaúcho.

Mesmo modificada, a equipe seguiu com o domínio e marcou mais dois gols, com Dudu e João Pedro. A seleção brasileira sub-20 voltará a disputar um jogo-treino no dia 22 de dezembro, novamente na Granja Comary, contra o Rezende.