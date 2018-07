Seleção brasileira Sub-20 reinaugura estádio dividido pela linha do Equador

SÃO PAULO - A seleção brasileira Sub-20, comandada pelo técnico Alexandre Gallo, irá participar da reinauguração do Estádio Milton de Souza Correa, o Zerão, em Macapá, capital do Amapá. O local é conhecido por ser o único no mundo que tem o gramado dividido ao meio pela linha do Equador.

O confronto será contra a seleção amapaense e ocorrerá no próximo dia 15, às 18h. Antes, as seleções máster do Rio de Janeiro e do Amapá se enfrentam. Com a reforma, aa arquibancadas do estádio ganharam o desenho da bandeira do estado.

Os jogos da Copa Verde, campeonato que reúne times da região norte do País, poderão ser disputados no Zerão. O valor total da reforma chegou a R$ 12,7 milhões.

A partida da seleção Sub-20, de acordo com a CBF, servirá para a observação de jogadores para o ciclo olímpico. No último dia 5, Gallo convocou 20 jogadores para o jogo, nascidos entre 1995 e 1996. A apresentação da delegação está marcada para o dia 13 de fevereiro no Aeroporto Internacional de Macapá.