Seleção brasileira Sub-20 se apresenta para iniciar treinos

A maior parte do grupo de jogadores convocados pelo técnico Ney Franco para a seleção brasileira Sub-20 se apresentou nesta segunda-feira, às 10 horas, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, visando o início da preparação para o Campeonato Sul-Americano da categoria, que será disputado no Peru entre 16 de janeiro e 12 de fevereiro.

Do aeroporto, a delegação brasileira seguiu para a Granja Comary, em Teresópolis, onde fica o centro de treinamento da seleção. Em nota publicada em seu site oficial, a CBF confirmou que a primeira atividade do time dirigido por Ney Franco no local foi marcada para as 15h30 desta segunda.

No último domingo, a CBF resolveu liberar o atacante Neymar do início do período de treinos na seleção, para dar maior tempo de férias ao jogador, que teve sua data de apresentação à seleção remarcada para o próximo dia 26. Por ter defendido o Santos até a última rodada do Campeonato Brasileiro, encerrado no último dia 5, o atleta está apenas há pouco mais de uma semana descansando.

Além de Neymar, o meia Oscar e o zagueiro Juan, que estão com o Internacional em Abu Dabi para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, ganharam o direito de se apresentar à seleção Sub-20 também apenas no dia 26.