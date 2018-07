Seleção brasileira sub-20 vence Resende em jogo-treino

A seleção brasileira sub-20 venceu o segundo jogo-treino disputado na preparação para o Campeonato Sul-Americano. Nesta quarta-feira, a equipe dirigida por Ney Franco derrotou o Resende (RJ) por 2 a 0, em atividade realizada na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

O treinador iniciou o jogo-treino com a seguinte formação: Gabriel; Danilo, Bruno Uvini, Romário, Alex Sandro; Casemiro, Lucas, Zé Eduardo, Alan Patrick; Dudu e Lucas Gaúcho. O primeiro gol foi marcado por Casemiro, após cobrança de escanteio de Danilo.

No segundo tempo, Ney Franco manteve apenas Zé Eduardo entre os titulares. A equipe foi escalada com: Milton; Galhardo, Saimon, Alan, Gabriel Silva; Fernando, Zé Eduardo, João Pedro, Henrique; Diego Mauricio e William. E o segundo gol brasileiro foi marcado por William.

Os jogadores da seleção brasileira sub-20 entraram em período de folga e se reapresentam em 26 de dezembro. No domingo, além dos jogadores que já treinavam em Teresópolis, vão se juntar Juan e Oscar, ambos do Internacional, que estavam participando do Mundial de Clubes, e Neymar, do Santos. Já Philippe Coutinho se junta ao grupo apenas em 3 de janeiro.

O Campeonato Sul-Americano Sub-20 acontecerá entre os dias 16 de janeiro e 12 de fevereiro, no Peru. E colocará em jogo duas vagas para a Olimpíada de Londres, em 2012, e quatro para o Mundial da categoria, que também acontecerá em 2011.