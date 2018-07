Seleção brasileira terá terceiro uniforme em tom escuro

SÃO PAULO - A 132 dias da abertura da Copa do Mundo, a seleção brasileira ganhou mais uma versão para seu uniforme. Divulgada nesta sexta-feira, a terceira camisa da equipe tem tom verde escuro, quase negro. A principal novidade da camisa são os detalhes em amarelo no escudo, que brilham no escuro.

De acordo com a Nike, a ideia era mesclar a intensa vida noturna das grandes cidades com a imensa área verde do País. Assim como na camisa principal, a versão também recebeu na parte interna da gola uma ilustração. Uma nova versão dos shorts e meias também foi divulgada.

O calção tem corte mais longo que o tradicional modelo e traz listras horizontais em azul, verde e amarelo, referência a bandeira do Brasil. As meias, também verdes, completam o uniforme. Para a confecção da camisa, 18 garrafas plásticas são recicladas.

A camisa chega às lojas de todo o Brasil a partir de 12 de fevereiro e custará R$ 349,90. A uniforme principal, lançado no fim de novembro, é mais barato. A versão para os torcedores sai por R$ 229,00. O modelo idêntico ao utilizado pelos jogadores custa cerca de R$ 329,00.