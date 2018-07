Seleção brasileira termina ano em 6.º no ranking da Fifa

ZURIQUE - A seleção brasileira de futebol encerrará o ano na sexta colocação do ranking da Fifa, atualizado nesta quarta-feira. Ao fim de uma temporada irregular, o time de Mano Menezes termina 2011 duas posições atrás do quarto lugar registrado em dezembro do ano passado.

À frente do Brasil segue as seleções da Espanha, Holanda, Alemanha, Uruguai e Inglaterra. Ao encerrar o ano na liderança, com larga vantagem, a equipe espanhola foi eleita a melhor da temporada pela quarta vez consecutiva. Holandeses, alemães e uruguaios seguem em uma apertada disputa pelo segundo lugar. Somente 56 pontos separam as três seleções no ranking.

A última lista do ano consolidou o Uruguai como o melhor time da América do Sul. O atual campeão da Copa América desbancou o Brasil, seleção sul-americana mais bem colocada ao fim de 2010. Em grande fase, os uruguaios saltaram do sétimo para o quarto lugar em comparação a dezembro do ano passado.

Sem mudanças no Top 10 em relação a novembro, o ranking teve como principal destaque neste mês a Bósnia-Herzegovina, que ganhou três posições e subiu para o 20.º lugar. A seleção de País de Gales também se sobressaiu, ao ser eleita a equipe que mais evoluiu no ano. O time galês subiu duas posições e figura agora na 48ª colocação.

Confira o ranking final de 2011:

1.º - Espanha, 1564

2.º - Holanda, 1365

3.º - Alemanha , 1345

4.º - Uruguai, 1309

5.º - Inglaterra, 1173

6.º - Brasil, 1143

7.º - Portugal, 1100

8.º - Croácia, 1091

9.º - Itália, 1082

10.º - Argentina, 1067

11.º - Dinamarca, 1035

12.º - Rússia, 971

13.º - Chile, 970

14.º - Grécia, 964

15.º - França, 915

16.º - Costa do Marfim, 912

17.º - Suíça, 898

18.º - Suécia, 891

19.º - Japão, 884

20.º - Bósnia-Herzegovina, 869