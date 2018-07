Seleção brasileira usa contra-mão para chegar ao Mineirão

BELO HORIZONTE - O ônibus da seleção brasileira encontrou muitas dificuldades para chegar até o Estádio do Mineirão, onde logo mais a equipe de Luiz Felipe Scolari enfrenta o Chile em partida amistosa. Apesar de todo um esquema especial de trânsito ser montado para o jogo no entorno do estádio, o veículo que levava o time brasileiro precisou passar pela contra-mão de algumas ruas.

Isso porque houve nesta tarde uma manifestação de professores, que fechou duas pitas da Avenida Antônio Carlos, uma das principais vias de acesso ao Mineirão. O protesto atrapalhou bastante o trânsito no momento em que a seleção fazia seu deslocamento. O ônibus da equipe teve que pegar o sentido contrário de algumas vias para poder chegar no horário combinado ao estádio.

O Comitê Organizador Local (COL), que coordena a organização do amistoso, que é o segundo evento-teste para a Copa das Confederações, já havia alertado que várias ruas seriam fechadas e somente veículos autorizados teriam acesso às proximidades do Mineirão. Mesmo assim, muitos torcedores reclamaram de terem que andar mais de 15 minutos até o estádio.