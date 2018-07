Seleção brasileira vence a Ucrânia por 2 a 0 e Mano iguala recorde de Parreira

SÃO PAULO - A seleção brasileira venceu a Ucrânia por 2 a 0 na tarde desta segunda-feira, na cidade de Derby, na Inglaterra, no terceiro amistoso sob o comando do técnico Mano Menezes, que se iguala ao começo de Carlos Alberto Parreira - campeão do mundo em 1994 - na seleção, com três vitórias consecutivas.

A expectativa de que este amistoso seria o mais difícil para o Brasil até o momento foi confirmada. Apesar do excessivo respeito, a Ucrânia conseguiu neutralizar a articulação do meio-de-campo brasileiro, e acertou alguns contra-ataques, tendo, inclusive, um gol legítimo anulado aos 39 minutos do primeiro tempo. Shevchenko e Voronin, principais jogadores ucranianos, não disputaram o amistoso.

De qualquer forma a vitória brasileira foi o resultado final, e o amistoso é mais um passo para o técnico Mano Menezes definir com quais jogadores poderá contar na sequência de seu trabalho na seleção, que terá como próximo adversário a rival Argentina, no dia 17 de novembro, em Doha.

Para este confronto, Mano deverá convocar jogadores mais conhecidos dos torcedores, possivelmente alguns que estiveram na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Ronaldinho Gaúcho, inclusive, será analisado in loco pelo técnico da seleção em dois jogos do Milan, sendo um deles contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões.

A possibilidade de um retorno de Ronaldinho Gaúcho vem de encontro com a dificuldade do técnico em encontrar um meia de ligação, já que Kaká e Ganso se recuperam de lesões.

Esse problema no meio-de-campo ficou evidente no amistoso diante da Ucrânia. Carlos Eduardo se movimentou bastante, já que Mano Menezes colocou Elias no meio para ajudar Ramires na marcação e na saída de bola, mas o ex-meia do Grêmio ficou aquém do esperado, fazendo Robinho arcar com a maioria das jogadas, e Alexandre Pato sair demais da área para receber a bola.

Mesmo com tais problemas, a seleção brasileira dominou o jogo no primeiro tempo, abrindo o placar aos 24 minutos, quando Robinho desceu pela esquerda e cruzou para o complemento de primeira do lateral Daniel Alves, que comemorou seu segundo gol nos últimos dois amistosos.

O gol fez com que a concentração na marcação da seleção diminuísse. Assim, a Ucrânia encaixou um bom ataque e empatou o jogo aos 39 minutos, com um chute cruzado de Aliiev, mas o árbitro anulou o lance alegando falta de Milevsky em cima de Lucas.

E não foi apenas esse lance que assustou o Brasil. Aos cinco minutos do segundo tempo, Rotan arriscou chute de fora da área e, após desvio de Ramires, a bola bateu na trave direita do gol defendido por Victor.

Depois de mais um susto, a seleção brasileira acordou e chegou ao segundo gol aos 19 minutos, com Alexandre Pato, que girou em cima de seu marcador, chutando sem chance para o goleiro ucraniano. Este foi o terceiro gol do atacante do Milan nos três amistosos disputados após a Copa.

Com o segundo gol, a partida passou de vez a ser apenas um "treino de luxo", com Mano Menezes testando outros jogadores, como Sandro, Giuliano, Nilmar, André e Wesley. O lateral-direito Adriano, ex-Coritiba, entrou no intervalo no lugar de André Santos.

Brasil - 2 - Victor; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e André Santos (Adriano); Lucas, Ramires (Sandro), Elias (Wesley) e Carlos Eduardo (Giuliano); Robinho (André) e Alexandre Pato (Nilmar). Técnico - Mano Menezes.

Ucrânia - 0 - Dykan; Kucher , Mandziuk, Fedetsky e Romanchuk; Tymoshuk , Rotan, Polovyi (Gay) e Gusiev (Khudobiak); Aliiev e Milevsky (Selezniov). Técnico - Yuri Kalitvintsev.

Gols - Daniel Alves, aos 24 minutos do primeiro tempo, e Alexandre Pato, aos 19 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Martin Aktinson (ING).

Público - Não disponível.

Renda - Não disponível.

Local - Pride Park, em Derby (ING).