Seleção brasileira volta à Granja Comary com apoio da torcida

A seleção brasileira está novamente na Granja Comary, em Teresópolis, onde se concentra durante a disputa da Copa do Mundo. No início da tarde desta quinta-feira, o ônibus com os jogadores da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari deu entrada no local, apoiada por aproximadamente 150 torcedores, que enfrentaram a chuva e o frio na região serrana do Rio para dar seu apoio ao grupo.

Após empatar por 0 a 0 com o México, na última terça-feira, em Fortaleza, pela segunda rodada do Grupo A da Copa, a seleção teve folga na quarta. Assim, na manhã desta quinta, os jogadores e a comissão técnica do Brasil se encontraram no Rio, de onde fizeram a viagem até Teresópolis.

Nas proximidades da entrada da Granja Comary, dezenas de torcedores se aglomeraram, em busca de um contato com os jogadores. E, mais uma vez, voltaram a pedir para que os treinamentos sejam abertos ao público pela CBF. "Felipão, libera o portão", gritavam os fãs, que também cantaram músicas de apoio ao time.

Algumas delas, mais ousadas, declaravam o seu amor pelos jogadores em cartazes. Uma adolescente exibia a faixa "Hulk, deixa eu apertar a sua bunda", enquanto outra se declarava a David Luiz com a frase: "David Luiz, você gosta de futebol? Então deixa de impedimento que eu estou na área, seu lindo!".

O esquema de segurança era, mais uma vez, forte, incluindo a tradicional escolta policial. Os holofotes provocados pelo retorno da seleção também atraíram pessoas não tão ligadas ao futebol. Foi o caso de um grupo que distribuiu panfletos e agitou bandeiras de uma campanha contra a discriminação, promovida pelo Governo do Estado do Rio e também de ambulantes, que aproveitaram o tempo ruim para vender capas de chuva e guarda-chuvas.

De volta para a sua concentração, a seleção vai treinar na Granja Comary na tarde desta quinta-feira, a partir das 15h30. A atividade será a primeira da equipe na preparação para o duelo com Camarões, na próxima segunda, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela rodada final do Grupo A da Copa. Um empate classifica o Brasil para as oitavas de final do torneio.