Seleção chega a Porto Alegre e escolhe substituto de Neymar

A seleção brasileira chegou nesta quinta-feira a Porto Alegre, onde enfrentará Honduras em amistoso no domingo, às 16h, no Beira-Rio. No hotel da capital gaúcha, o coordenador Edu Gaspar disse que o substituto de Neymar já foi escolhido e avisado, mas ainda aguarda "questões burocráticas" para a CBF anunciá-lo.

"A ideia é que sim (o novo jogador seja anunciado na noite desta quinta-feira). Mas ainda dependemos de questões burocráticas. A decisão já foi tomada pelo Tite, mas temos que conversar com a Conmebol ainda. Já enviamos o laudo médico para que eles possam ver e ter o corte do Neymar e a gente incorporar outro. Está bem encaminhado", disse Edu Gaspar.

Na chegada ao hotel, a delegação foi recepcionada por Alisson e Roberto Firmino, que se apresentaram minutos antes da chegada do grupo. A dupla foi campeã da Liga dos Campeões da Europa com o Liverpool (ING), que venceu o Tottenham (ING) na final disputada no último sábado.

A seleção brasileira volta a treinar na tarde desta sexta-feira, no CT do Grêmio. No sábado, o elenco reconhece o gramado do Beira-Rio, palco do amistoso contra Honduras.

Será o último teste da seleção brasileira antes da Copa América. Na última quarta, a equipe do técnico Tite venceu o Catar por 2 a 0 no amistoso disputado em Brasília.