Seleção chinesa convoca Elkeson para as Eliminatórias da Copa do Mundo

O técnico Marcelo Lippi divulgou nesta quarta-feira a lista de convocados da seleção chinesa para seus primeiros compromissos nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022 e incluiu o brasileiro Elkeson. E a presença do atacante na relação confirma a intenção da equipe de passar a contar com mais jogadores naturalizados. O Estado adiantou que o país preparava mutirão para naturalizar cinco brasileiros.

LEIA TAMBÉM > China prepara mutirão para naturalizar cinco brasileiros para a seleção

A presença de Elkeson na convocação não é a primeira de um jogador naturalizado para defender a China nos últimos meses. Em junho, o meio-campista inglês Nico Yennaris também foi chamado por Lippi após se naturalizar e adotar o nome Li Ke. E isso ainda vai se intensificar.

O ex-jogador do Arsenal, hoje no Beijing Guoan, porém, possui origem familiar na China, ao contrário de Elkeson, que atualmente defende o Guangzhou Evergrande, atuando no futebol asiático desde 2013. Neste período, o atacante brasileiro marcou mais de cem gols pelo clube.

Além de Elkeson e Yennaris, outro destaque da convocação da China por Lippi para o duelo com a seleção das Maldivas, fora de casa e marcado para 10 de setembro, é a presença do meio-campista Wu Lei, do Espanyol.

A seleção da China é apenas a 71ª colocada no ranking da Fifa e só conseguiu se classificar para uma edição da Copa do Mundo, a de 2002. Agora, para melhorar o seu desempenho esportivo, pretende investir na naturalização de jogadores. Os próximos devem ser os brasileiros Ricardo Goulart, do Guangzhou Evergrande, Alan, do Tianjin Tianhai, Aloísio, do Guangdong Tigers, e Fernandinho, do Hebei Fortune, além do inglês Tyias Browning, também do Guangzhou.