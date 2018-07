Seleção colombiana é roubada na África do Sul

O porta-voz da polícia, Eugene Opperman, disse que os quartos dos jogadores foram roubados enquanto eles treinavam na terça-feira. Quando a delegação colombiana retornou ao hotel, descobriu que uma quantidade indeterminada de dinheiro havia desaparecido.

Opperman disse que os empregados do hotel foram presos na quinta-feira, sob a acusação de roubo. Um terceiro funcionário, que também chegou a ser detido, foi colocado em liberdade logo depois.

O incidente aconteceu no mesmo hotel do norte de Johannesburgo onde se hospedará a Eslovênia durante a Copa do Mundo. A África do Sul venceu a Colômbia por 2 a 1, na quinta-feira, no seu primeiro jogo no Estádio Soccer City.