Seleção colombiana nega ter feito proposta para Felipão nos últimos meses

A Federação Colombiana de Futebol negou nesta terça-feira, por intermédio das redes sociais, que tenha feito alguma proposta para o técnico Luiz Felipe Scolari nos últimos meses.

"A Federação Colombiana de futebol informa que não está procurando o técnico Luiz Felipe Scolari para liderar a equipe nacional. Celebramos a sua decisão de ficar no Palmeiras, já que aqui você não tem oferta de emprego", diz a nota.

Em sua primeira entrevista coletiva no ano, nesta terça-feira, o técnico do Palmeiras afirmou que continua a receber contatos para dirigir a seleção da Colômbia. O treinador, atual campeão brasileiro, no entanto, garantiu não ter interesse em deixar o clube.

La Federación Colombiana de Fútbol se permite informar que no está buscando al entrenador Luiz Felipe Scolari para dirigir el seleccionado nacional. Celebramos su decisión de quedarse en Palmeiras ya que acá no tiene ninguna oferta laboral. — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 8 de janeiro de 2019

"A Colômbia parece que vai continuar a me procurar. Mas tenho contrato com o Palmeiras. Eu já sinalizei que vou continuar. Os colombianos vão entender que não vou sair. Eles até aumentam valores, mas não é questão disso apenas", explicou Felipão.

O treinador palmeirense disse que recebeu contatos dos colombianos ainda no fim do ano passado. O próprio atacante Miguel Borja revelou o interesse da seleção do seu país em dezembro, depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe está sem um comandante desde a saída do argentino José Pékerman e tem sido treinada por um interino.

A Colômbia caiu nas oitavas de final na Copa do Mundo da Rússia, depois de empatar no tempo normal por 1 a 1 com a Inglaterra, mas perdeu nos pênaltis por 4 a 3. Na primeira fase, os colombianos foram derrotados pelo Japão (0 a 2), mas venceram a Polônia (3 a 0) e o Senegal (1 a 0).