Seleção começa a se apresentar para amistoso em BH

O amistoso, último antes de o treinador anunciar o grupo que vai disputar a Copa das Confederações, de 15 a 30 de junho, será realizado no Mineirão na quarta-feira, às 22 horas.

Como não é uma data-Fifa, Felipão só pôde chamar atletas que atuam em clubes brasileiros. Para ele foi até bom, pois vai fazer algumas observações que normalmente não seria possível. E as dúvidas que tem para definir o grupo que tentará o título do evento-teste para a Copa do Mundo serão seu principal foco na partida contra os chilenos. As peças que ainda faltam no tabuleiro do treinador serão escolhidas neste amistoso.

As principais dúvidas de Felipão são um zagueiro (Dedé e Réver são os mais cotados para a vaga), um reserva para Fred (a disputa está entre Alexandre Pato e Leandro Damião) e se leva Jean como opção para a lateral direita - Marcos Rocha, do Atlético-MG aparece como opção.

Com quatro jogadores ligados aos clubes de Minas no grupo - os atleticanos Ronaldinho Gaúcho, Réver e Marcos Rocha, além de Dedé, recém-contratado pelo Cruzeiro, mas que depende da solução de um problema fiscal que envolve o Vasco para adquirir condições de jogo -, o interesse do público local pelo amistoso é bom. Dos 57 mil ingressos colocados à disposição, mais de 30 mil haviam sido vendidos até a manhã desta segunda-feira.

Os preços vão de R$ 50 (arquibancada superior norte e sul) a R$ 300 (camarotes). As arquibancada leste e oeste saem por R$ 80, as cadeiras inferiores por R$ 100 e as cadeiras especiais por R$ 150.