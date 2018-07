Seleção concentra primeiros dias em testes e exames

Wilton Junior/AE

Dunga confere o CT do Caju com Paulo Paixão e Américo Faria; trabalhos pela frente

CURITIBA - Os primeiros dias de trabalho da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo estão reservados para os testes físicos e exames médicos. Assim, os jogadores só devem começar a correr nos campos do CT do Caju a partir da tarde de domingo. E treino com bola pode acontecer só na terça-feira, véspera do embarque para a África do Sul.

Segundo o preparador físico Paulo Paixão e o médico José Luís Runco, os testes e exames realizados neste começo de trabalho são fundamentais para planejar e executar toda a preparação da seleção até o final do Mundial na África do Sul. Por isso mesmo, os primeiros dias na concentração em Curitiba serão dedicados exclusivamente a isso.

Essa fase de exames e testes também será importante para avaliar o estágio em que cada jogador se encontra, pois alguns estão em fim de temporada na Europa e outros estão no meio da temporada do futebol brasileiro. Mas, numa análise inicial, Runco e Paixão revelaram nesta sexta-feira que não há preocupação com nenhum atleta em especial.

Com foco na parte física, a seleção irá trabalhar sempre em dois períodos no CT do Caju, onde ficará hospedada até quarta-feira, dia em que embarca para a África do Sul. "Agora é um período de concentração", avisou Runco, lembrando que os jogadores não terão muita folga ou descanso nesses primeiros dias de preparação.