Seleção confirma amistoso com Portugal nos Estados Unidos

RIO DE JANEIRO - A CBF confirmou nesta sexta-feira mais um adversário da seleção brasileira na série de amistosos que serão disputados no segundo semestre do ano. O rival será Portugal em jogo marcado para o dia 9 de setembro, no Gillette Stadium, em Boston.

Será a segunda partida do time de Luiz Felipe Scolari depois da Copa das Confederações, o grande teste da seleção antes da Copa do Mundo do próximo ano. A competição será realizada entre os dias 15 e 30 de junho.

Depois de um descanso em julho, a seleção voltará a campo para amistoso com a Suíça em 14 de agosto, na Basileia. No mês seguinte, haverá um jogo no dia 6, com adversário ainda não definido. Deverá contar com os mesmos jogadores que entrarão em campo contra Portugal, no dia 9.

Ainda em setembro, Felipão vai chamar somente jogadores que atuam no Brasil para os dois jogos do Superclássico das Américas, contra a Argentina. A ida está marcada para o dia 18. A volta será duas semanas depois. Na sequência do calendário da seleção, haverá amistosos nos dias 11 e 15 de outubro, ambas datas Fifa. Em novembro, o Brasil entrará em campo para partidas nos dias 15 e 19.

Antes da Copa das Confederações, a seleção terá mais dois testes, contando já com jogadores convocados para a competição. No dia 2 de junho, o adversário será a Inglaterra, no Maracanã. Sete dias depois, os brasileiros vão enfrentar os franceses na Arena Grêmio, em Porto Alegre.