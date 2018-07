Seleção confirma amistoso contra o Chile no Mineirão para 24 de abril

RIO - A CBF confirmou nesta segunda-feira mais um amistoso da seleção brasileira antes da disputa da Copa das Confederações, em junho deste ano. O time de Luiz Felipe Scolari vai enfrentar o Chile, no dia 24 de abril, no reformado Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

O duelo foi marcado para o Mineirão como uma forma de compensar a capital mineira pela transferência do jogo contra a França, agendado inicialmente para Belo Horizonte, para a nova Arena Grêmio, em Porto Alegre. A CBF não chegou a justificar a mudança de sede, ocorrida no início deste ano. O confronto com os franceses acontecerá no dia 9 de junho.

Brasileiros e chilenos não se enfrentam desde a Copa do Mundo de 2010. Na ocasião, o time do então técnico Dunga levou a melhor, pelo placar de 3 a 0, e eliminou os rivais nas oitavas de final. No retrospecto geral, o Brasil soma 47 vitórias, 12 empates e apenas sete derrotas contra os chilenos.

Contra o Chile, Felipão fará seu quarto jogo à frente do Brasil desde seu retorno, no fim de novembro. Sob seu comando, a seleção foi derrotada pela Inglaterra por 2 a 1, logo na estreia, no dia 6 deste mês. Desta vez, o treinador deve contar somente com jogadores que atuam no Brasil.

Antes do duelo com os chilenos, seu time fará amistosos com Itália, no dia 21 de março, e Rússia, no dia 25 do mesmo mês. Depois da partida com o Chile, a seleção tem marcado mais um jogo contra a Inglaterra, no dia 2 de junho, no reformado Maracanã. E um confronto com a França, no dia 6, na Arena Grêmio. No segundo semestre, já está agendada partida contra a Suíça, em 14 de agosto.

VISTORIA

Ainda nesta segunda, o coordenador da seleção, Carlos Alberto Parreira, e o assistente técnico, Flávio Murtosa, iniciaram périplo pelas cidades que vão receber jogos da seleção durante a Copa das Confederações. Felipão permaneceu no Rio de Janeiro.

Eles estão fazendo visitas de inspeção em locais para concentração, treinos e atendimento à imprensa, a começar por Brasília. Nesta segunda, estiveram no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros e em um hotel. Na terça, vão viajar para Fortaleza, onde farão inspeção no Estádio Presidente Vargas e conhecerão outro hotel.

No dia seguinte, a visita será encerrada em Salvador, no Estádio Pituaçu. Estas três cidades serão sedes das partidas da seleção na fase de grupos da Copa das Confederações. A comissão técnica já havia visitado Goiânia, onde o time de Felipão fará um período de treinos antes do início da competição.