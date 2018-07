Seleção da Alemanha é a primeira finalista a chegar ao Rio

A seleção da Alemanha foi a primeira finalista a chegar ao Rio para a grande final da Copa do Mundo. A delegação chegou ao hotel Sheraton, na zona sul da cidade, às 22h25 desta sexta-feira. Já os argentinos desembarcam na capital fluminense somente no início da tarde deste sábado.

Devido à chuva que caía sobre a cidade na noite desta sexta, poucos torcedores foram recepcionar os alemães. Mas aqueles que foram dar as boas vindas aos finalistas se deram bem: vários jogadores pararam para dar autógrafos e o meia Bastian Schwasteinger deu seu agasalho vermelho, com o emblema da seleção da Alemanha, a uma pequena torcedora.

O selecionado alemão realizará o último treino antes da final da Copa do Mundo na tarde deste sábado, em São Januário. A final da Copa do Mundo contra a Argentina, a terceira entre as duas seleções, está marcada para as 16 horas deste domingo, no estádio do Maracanã.