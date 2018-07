Seleção da Alemanha lança filme da Copa com imagens irreverentes

A seleção da Alemanha encantou o Brasil durante a Copa do Mundo pelas atuações marcantes na campanha do título e também pela simpatia demonstrada durante sua estadia no País, em Cabrália, na Bahia. Agora, a equipe vai dar mais uma amostra de tudo isso e lançar no próximo mês um documentário com os bastidores da equipe durante o torneio, com cenas engraçadas e algumas até inusitadas.

No trailer divulgado nesta quarta-feira, a cena que mais chama a atenção é a do atacante Thomas Muller. O jogador do Bayern de Munique, autor de cinco gols no Mundial, aparece vestido de mulher. As imagens ainda mostram o volante Bastian Schweinsteiger jogando golfe e o elenco se divertindo na praia e também dançando com índios durante um treinamento. O documentário prova que a Alemanha, além de ficar com o caneco, se divertiu.

O filme se chama Die Mannschaft (A Equipe) e detalha um lance curioso ocorrido durante a campanha. Nas oitavas de final, contra a Argélia, Muller tropeçou durante a cobrança ensaiada de uma falta. Quem assistir ao documentário, verá que a jogada, na realidade, foi treinada pelo time para tentar enganar os adversários.

A equipe do técnico Jochim Löw ficou concentrada em Santa Cruz Cabrália, no litoral Sul da Bahia, e sempre esteve muito próxima da comunidade local. O trailer do filme começa com uma frase do capitão inglês, Steven Gerrard, sobre a seleção alemã: "O Brasil teve Neymar, a Argentina tinha Messi, Portugal teve Ronaldo. A Alemanha tinha uma equipe". Ainda não há previsão de lançamento do documentário no Brasil.