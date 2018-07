Seleção da Alemanha não vai jogar para empatar, diz meia Özil

Um empate no jogo contra os Estados Unidos, nesta quinta-feira, na Arena Pernambuco, vai classificar a Alemanha para as oitavas de final da Copa do Mundo (e o time norte-americano também. Ainda assim, Özil, um dos mais talentosos jogadores da atual geração alemã, acredita que jogar pensando em empatar seria um grande erro. O meia do Arsenal, da Inglaterra, diz que o time tem de mostrar a mesma agressividade das partidas contra Portugal e Gana.

Segundo Özil, jogar na defesa e ficar à espera de um contra-ataque não é algo que caia bem para a seleção da Alemanha. "Com toda certeza nós não vamos jogar por um empate", disse o meia. "Nosso objetivo é sempre dar tudo a cada partida e é o que vamos fazer contra os Estados Unidos. Queremos ser os primeiros colocados do grupo e vamos lutar por isso."

Assim como seu chefe, o técnico Joachim Löw, Özil também destacou a ótima forma física dos norte-americanos, fator que causou enormes problemas para a equipe de Portugal no último domingo, em Manaus - os portugueses só conseguiram empatar o jogo no último minuto. O meia sabe que, para ganhar do time dirigido pelo ex-atacante alemão Jürgen Klinsmann, será preciso correr muito.

"Os Estados Unidos chegaram à Copa muito bem preparados fisicamente e estão sempre dispostos a correr durante os 90 minutos", comentou Özil. "Eles são muito perigosos quando aceleram o jogo, mas eu tenho certeza de que, se fizermos tudo o que o nosso técnico pediu, vamos ganhar a partida."