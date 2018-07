Seleção da Alemanha recebe parabéns de ídolos e rivais

A Alemanha encantou o mundo nesta Copa e ganhou torcedores de vários outros países na decisão contra a Argentina. Depois do título, os jogadores da tetracampeã foram parabenizados por outros atletas que há poucas semanas eram seus adversários.

Os belgas Kompany e Hazard, o italiano Marchisio e o técnico dos Estados Unidos, que é alemão, Jürgen Klinsmann, publicaram mensagens felicitando a Alemanha pela vitória. "Sim, sim, sim! Jogi você conseguiu! Um grande cumprimento à Argentina, mas o melhor time ganhou a Copa de 2014", escreveu o amigo de Joachim Löw no Twitter.

Ídolos do futebol, como o português Figo e o brasileiro Rivaldo, deram parabéns à campeã, assim como as tenistas Sabine Lisicki e Maria Sharapova, o velocista Usain Bolt e o jogador de basquete Anderson Varejão, que publicou uma foto com LeBron James no Maracanã. "Grande jogo. Parabéns Alemanha e Argentina.", escreveu.

Veja outras mensagens, que reunimos pela ferramenta Storify.