Seleção da Austrália é a primeira equipe a chegar ao Brasil para a Copa

CURITIBA - A viagem mais longa de uma seleção da Copa rumo ao Brasil já foi feita. Nesta quarta-feira, a equipe da Austrália se tornou a primeira equipe estrangeira a chegar ao País depois de encarar uma viagem de mais de 13.500 quilômetros. O voo partiu de Sydney e fez escala na Nova Zelândia e em Santiago, no Chile, antes de chegar em Curitiba. De lá o grupo parte rumo a Vitória.

A Austrália vai ficar hospedada no Espírito Santo, mas o aeroporto local, por não ser internacional, não conta com alfândega. Assim, os australianos realizaram todos os trâmites burocráticos na capital do Paraná antes de embarcarem rumo ao ponto final da viagem.

Durante a primeira fase do Mundial, a Austrália ficará no Hotel Senac Ilha do Boi. A equipe do técnico Ange Postecoglou já treinará na quinta na capital do Espírito Santo e, no dia 31, fará um treino aberto na Arena Unimed Sicoob. A cidade capixaba receberá também a seleção de Camarões, que só chegará em Vitória no dia 7.

Antes da Copa, a Austrália vai fazer dois amistosos. Na segunda-feira, joga contra o Paraná, em Cariacica (ES). Depois, no dia 6, enfrenta a Croácia, em Salvador. A equipe está no Grupo B, com Holanda, Chile e Espanha. Se perder os dois primeiros jogos, diante de chilenos e holandeses, pode também ser a primeira a dar adeus à Copa, já no dia 18.